Вашингтон, 27 июля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Вероятность помилования президентом США Джозефом Байденом своего сына Хантера полностью исключили в Белом доме. Соответствующее заявление сделала 27 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

На вопрос журналиста о том, существует ли вероятность сценария, включающего помилование американским лидером своего сына Хантера Байдена, представитель Белого дома ответила категорически отрицательно.

«Нет, я только что сказала: «Нет». Я только что ответила. Продолжайте», — такой ответ дала журналисту Жан-Пьер.

Сын президента США Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов, незаконном хранении оружия и ещё ряде правонарушений. Палата представителей Конгресса США занялась проверкой зарубежных деловых связей сына американского лидера и степенью вовлеченности в них отца.

В свою очередь, глава Белого дома Байден заявил, что гордится сыном, и ему ничего неизвестно о бизнес-операциях Хантера Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд в американском штате Делавэр решил отложить вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США — Хантера Байдена. Адвокатам и прокуратуре выделено 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании Байденом-младшим своей вины.

При этом 26 июля телеканал CNN сообщал, что Байден-младший якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.