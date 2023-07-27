Суд дал время Хантеру Байдену для уточнения деталей сделки о признании вины
В США суд дал один месяц Хантеру Байдена и прокуратуре для уточнения деталей сделки о признании вины
Вашингтон, 27 июля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Суд в американском штате Делавэр решил отложить вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США — Хантера Байдена, сообщило агентство Associated Press.
Кроме того, он выделил адвокатам и прокуратуре 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании Байденом-младшим своей вины.
Ранее сына президента обвинили в двух эпизодах с «умышленной неуплатой налогов». В 2017 и 2018 годах он не заплатил более $100 тысяч. Это грозило Хантеру Байдену сроком в 12 месяцев заключения по каждому из пунктов обвинений.
Кроме того, Байдена-младшего обвинили в том, что он владел пистолетом в 2018 году в период принятия запрещенных препаратов. Соответствующая статья угрожает сыну американского лидера десятью годами тюрьмы. Обвинения вынудили Хантера Байдена задуматься о сделке со следствием.
При этом 26 июля телеканал CNN сообщал, что Байден-младший якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.