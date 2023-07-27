Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с оптимизмом смотрит на будущее отношений России со странами Африки, так как между ними установились прочные дружественные связи. Об этом он заявил 27 июля на приёме в честь глав делегаций от стран, принявших участие в форуме Россия — Африка. Глава государства описал отношения со странами африканского континента поговоркой.

Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин во время церемонии официальной встречи глав делегаций — участников второго саммита Россия — Африка

«Многим в Африке известна поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — иди вместе», — сказал президент.

Путин заявил, что Россия готова продолжать работать со странами Африки долго и на перспективу. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на реальное стратегическое партнёрство с африканскими странами, готова продолжать помогать им бороться с терроризмом, пандемиями и голодом.

Форум Россия — Африка начался 27 июля. Это вторая подобная встреча с представителями африканских стран. Девиз форума: «За мир, безопасность и развитие».

Российский лидер в ходе форума встретился с рядом президентов стран Африки, прибывших в Санкт-Петербург. Коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве он подарил вертолёт.