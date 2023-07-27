Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолёт. Об этом 27 июля сообщило министерство информации африканской страны в Twitter.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту вертолёт», — говорится в заявлении.

Подаренный вертолёт доставят в Зимбабве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже уточнил, что фактически вертолёт подарили Мнангагве в 2022 году.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов. Как отмечали российские власти, мероприятие проводится, несмотря на давление западных стран на африканские государства.