София, 25 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. На складе материалов для производства военной продукции, принадлежащем болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение на Украину в разгар атаки Киева на Донбасс в 2014 году, произошёл второй за год пожар, на этот раз склад сгорел полностью, сообщила 25 июня радиостанция BNR.

ZaydaC Огонь

Пожару на складе в Карбонате предшествовало несколько взрывов. Пострадавших не было.

Первый пожар произошёл в июле 2022 года, полностью выгорело помещение, в котором хранились боеприпасы. Владелец склада заявил, что, по его предположению, был совершён намеренный поджог.

Комментируя второй инцидент, Гебрев заявил журналистам, что ему неясно, есть ли связь между двумя происшествиями. Расследование дела поручено агентству национальной безопасности.

В 2021 году в прокуратуре Болгарии заявили, что подозревают шесть граждан России в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2011–2020 годах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что властям ЕС следует для начала разобраться, что делали боеприпасы на складах, принадлежащих частным предпринимателям.

В апреле того же года власти Чехии заявили, что к взрывам складов в Врбетице в 2014 году могут быть причастны российские спецслужбы. Склады принадлежали Гебреву, который, по данным New York Times, признал, что на складах было оружие и что он поставлял его Киеву. Последовала высылка 18 российских дипломатов из Чехии. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов и категорически отвергла обвинения, назвав их абсурдными.