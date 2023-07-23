Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они хотят сходить на Запад «на экскурсию».

Телекомпания «ВоенТВ»/ТАСС Боевое слаживание военнослужащих ВС РБ и ЧВК «Вагнер»

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что держит их в центре страны, как было оговорено ранее. Лукашенко добавил, что ему «не хотелось бы их туда (на запад Белоруссии) передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Белоруссии 11 июля заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению регулярных войск республики.

Для бойцов построили лагерь в районе Осиповичей вместимостью около 5 тыс. человек. Его создали для проведения тренировок в рамках развёртывания системы территориальной обороны.

Напомним, 24 июня Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным после попытки вооружённого мятежа участников ЧВК «Вагнер».

В тот же день в результате согласованных с Путиным переговоров Лукашенко и Пригожина напряжённость снизилась.

Президент Белоруссии проинформировал российского коллегу о результатах переговоров, Путин, в свою очередь, поблагодарил его за усилия. По итогам соглашения бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или переместиться на территорию Белоруссии.