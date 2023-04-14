Москва, 27 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В России обновят вакцину от коронавируса. Об этом 27 июля сообщил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что такое решение принято, остаётся урегулировать вопрос с финансированием.

По словам Гинцбурга, в ближайшее время пройдёт совещание, посвящённое вопросам финансового обеспечения обновления вакцины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса. Соответствующие изменения могут внести в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Такое предложение ведомство пояснило сформировавшимся высоким уровнем коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации. В министерстве полагают, что целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан.

К ним относятся лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против новой коронавирусной инфекции COVID-19, граждане в возрасте 60 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания.

Ранее Гинцбург рассказал о начале создания специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины от коронавируса, способной защитить от подвида «Кракен» штамма SARS-CoV-2 «Омикрон».