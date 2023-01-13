Москва, 13 января, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В настоящее время специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начато создание вакцины от коронавируса, способной защитить от подвида «Кракен» штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом 13 января рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и ХВВ.1.5 («Кракен»)», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гинцбург добавил, что ему неизвестно, как быстро будет распространяться новый подвид штамма «Омикрон», однако, как он считает, вакцина против него должна быть сделана быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в будущем могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса. На сегодняшний день полностью исключить такого варианта нельзя.