Мадрид, 27 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Сильные лесные пожары, бушующие на территории Греции, Турции и других средиземноморских стран, в ближайшие дни из-за сильного ветра могут распространиться на Испанию. Об этом 27 июля сообщило агентство Bloomberg.

DAMIANIDIS LEFTERIS/EPA/ТАСС

Отмечается, что пламя из-за сильного ветра в Средиземноморье может дойти до Мадрида, из-за чего во многих районах города и близлежащих регионах уже ввели режим повышенной готовности.

При этом усиление жары на Пиренейском полуострове, которое может произойти в конце грядущей недели, может способствовать усугублению ситуации.

По мнению синоптиков, главными причинами установившихся в южной части Европы аномально высоких температур воздуха являются природный феномен Эль-Ниньо, который нагрел воды в экваториальной части Тихого океана, и тепловой взрыв в Сахаре, после чего антициклон «Харон» накрыл всё Средиземноморье.

Уточняется, что сильный ветер, мешающий сегодня пожарным в Греции тушить новые очаги возгорания, в будущем может привести к трудностям и испанских спасателей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля греческие СМИ назвали адом ситуацию с пожаром на острове Родос. По их данным, к ликвидации возгораний привлекли самолёты, однако во многих районах пожары произошли повторно.

Позднее стало известно, что Лазурное побережье Франции охватило несколько природных пожаров. По данным французских СМИ, риск появления новых очагов возгорания продолжает оставаться высоким. Из-за этого ряд лесных массивов на Лазурном побережье планируется закрыть для посещения туристов.