Родос, Греция, 26 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Греческие СМИ назвали адом ситуацию с пожаром на острове Родос. Как сообщил 26 июля телеканал ERT, борьба с огнём продолжается несколько дней и выглядит ужасающе.

Christoph Reichwein/Global Look Press Родос. Греция

«Минувшая ночь была адской, поскольку действовали только наземные силы. Картины в селении Геннадион были ужасающими. Пожарная служба, добровольцы, все были на фронте борьбы с огнём. В среду утром у нас ухудшение ситуации. На данный момент фронт огня расположен между Геннади и деревней Вати, также есть огонь недалеко от Малона», — сообщил корреспондент телеканала.

Отмечается, что к тушению приступили пожарные самолёты, но во многих районах фиксируются повторные возгорания. Однако при этом улучшилась ситуация с пожарами на Эвбее в районе Каристос, где накануне разбился пожарный самолёт и погибли двое военных лётчиков.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в 14:52 самолёт CL-215 355-й тактической транспортной эскадрильи потерпел крушение во время тушения пожаров, погибли 34-летний капитан Христос Мулас и второй пилот Перикл Стефанидис. По решению министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса, объявлен трёхдневный траур.

Также самолёт типа Canadair разбился во время тушения пожара на Эвбее в Греции. Он сбросил воду, после чего упал в труднодоступном месте. На кадрах видеозаписи трагедии видно, как самолёт резко снижается, сбрасывает воду и врезается правым крылом в дерево. Ещё несколько секунд самолёт находился в воздухе, а затем рухнул и взорвался.

Антициклон «Харон» принёс в Грецию массовые пожары. Туристы, находящиеся на пожароопасных территориях, эвакуируются, а пожарные тушат пламя и на земле, и с воздуха. Температура воздуха в стране вторую неделю держится на отметке более +40 градусов в тени. В связи с этим на Родосе эвакуировали гостей всех гостиниц в зоне возгораний. Более 2 тысяч отдыхающих вывезли морем.