Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Ведущие российские вузы планируют открыть в Африке свои филиалы, заявил 27 июля президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов», — заявил Путин, отметив, что в рамках российско-африканского сетевого университета налаживается кооперация с учебными заведениями стран Африки.

26 июля в Санкт-Петербургском горном университете состоялось подписание соглашения о российско-африканском консорциуме технических университетов «Недра Африки». Договорённость предусматривает совместное обучение специалистов из Африки и России для минерально-сырьевого комплекса, сказал Путин.

Президент отметил, что Россия готова помочь странам Африки в развитии среднего и общего образования, а также в подготовке учителей, наставников, технических кадров для школ и училищ.

Россия предлагает Африке создавать совместные школы, для которых, отметил глава государства, уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ.

Также Путин предложил заняться вопросом создания в Африке школ, в которых детям преподавали бы русский язык. Это в перспективе пригодится для сотрудничества. Кроме того, он пообещал увеличить квоту на студентов из Африки в российских вузах.

Как сообщало ИА Регнум, Путин перед началом саммита Россия — Африка 27 июля встретился с главой Африканского союза Азали Ассумани. Он поддержал планы Африканского союза подключиться к международным объединениям, в том числе к G20.