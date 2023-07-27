Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Порядка 30 перспективных энергетических проектов намерена Россия реализовать в Африке, заявил 27 июля президент Владимир Путин на саммите в Санкт-Петербурге.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки», — сказал Путин.

Он уточнил, что общая мощность прорабатываемых энергопроектов составляет примерно 3,7 гигаватт.

«За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа», — заявил Путин.

Также президент заявил о большом потенциале Африки, у которой среднегодовые темпы роста ВВП превышают общемировые. За последние два десятка лет рост ВВП африканских стран в общей сложности составил четыре — четыре с половиной процента в год.

Глава государства, выступая на саммите Россия — Африка, предложил африканским странам помощь в сфере внедрения передовых технологий в сельском хозяйстве. В будущем Африка не только сможет себя прокормить, но и станет экспортёром продовольствия.

Саммит открылся 27 июля и завершится 28 июля. По итогам встреч Путин сделает заявление для СМИ.