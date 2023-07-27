Москва, 27 июля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Суд приговорил двух украинских агентов к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом 27 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ФСБ не озвучили имён осуждённых и вынесший решение суд. Известно только, что украинских разведчиков задержали в 2022 году. Их подозревали в шпионаже и в причастности к гибели российских военных и уничтожению техники в зоне специальной военной операции. Уголовная статья о шпионаже предполагает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Москве агента Главного управления разведки минобороны Украины приговорили к 12 годам заключения. Александра Цилыка задержали в 2021 году с поличным при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств. Суд признал его виновным в совершении преступлений. Циплык получил 12 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.