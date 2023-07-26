Орехов, Запорожская область, 26 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Российские военные сегодня, 26 июля, отразили все попытки ВСУ атаковать на ореховском направлении, уничтожив более 100 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провёл массированную атаку силами трёх батальонов, усиленных танками», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны сообщил, что подразделения 810-й бригады морской пехоты ВС РФ и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии отбили все атаки и удержали позиции.

На запорожском направлении российские военные уничтожили в ходе боя 22 украинских танка, десять боевых машин пехоты и свыше сотни служащих ВСУ, добавил Конашенков.

Также он заявил, что за сутки 25 июля на запорожском направлении российские военные отразили атаку ВСУ в направлении села Работино, уничтожив два танка, гаубицу и САУ «Гвоздика».

Как сообщил 26 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в районе Работино ВСУ пытались вклиниться на трёх участках линии обороны российских войск на более чем 100 единицах бронетехники.

Российские военные встретили украинские атаки миномётным и артиллерийским огнём, ПТРК, силами фронтовой авиации. Рогов заявил об ожесточённых боях высокой интенсивности на ореховском направлении. Накануне, 25 июля, он оценил ситуацию на запорожском фронте как временное затишье.