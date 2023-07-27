Донецк, 27 июля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Утром 27 июля украинская армия в течение 15 минут выпустила по Донецку 17 снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:55 (совпадает с мск) и в ходе него украинские войска выпустили по городу три снаряда калибра 155 мм.

В 07:05 и 07:10 ВСУ выпустили по семь снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка.

Петровский район — самая западная окраина Донецка и потому с момента начала конфликта в Донбассе в 2014 году регулярно попадает под обстрелы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля при обстреле со стороны украинских войск в Донецке получила повреждение школа №88 в Кировском районе города. Один из снарядов прилетел прямо на школьное футбольное поле.

До этого при обстреле территории Курской области со стороны ВСУ контузило пограничника. Его отправили в областную больницу.