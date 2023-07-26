Курск, 26 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Пограничник получил контузию в результате обстрела территории Курской области со стороны украинской армии. Об этом 26 июля сообщили в Глушковской районной больнице.

РИА Новости/Александр Кондратюк

«Да, не с минно-взрывной, а с контузией средней тяжести отправлен в областную больницу», — рассказала представительница медучреждения в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что пострадавший при обстреле ВСУ — пограничник. Ранее губернатор области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу посёлок Тёткино в Глушковском районе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что украинская армия за сутки обстреляла несколько населённых пунктов в регионе. В результате этого два мирных жителя погибли и ещё один пострадал.

Бригада скорой медицинской помощи в Алёшках в Херсонской области 25 июля попала под обстрел со стороны ВСУ во время выезда по вызову к пациенту. В результате пострадал фельдшер, он получил осколочные ранения бедра и голени. Также получил повреждения автомобиль.