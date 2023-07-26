Донецк, 26 июля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. При обстреле со стороны украинских военных в Донецке повреждения получила школа № 88 в Кировском районе. Один из снарядов попал прямо на футбольное поле. Кадры с места происшествия 26 июля опубликовали «Известия».

Известия

Разрушения зафиксировали на спортивной площадке. Также снаряды задели и школьное здание. На видео видны разбитые стёкла помещения гардероба.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 20 минут ― с 16:50 до 17:10 мск ― украинские военные пять раз открывали огонь по Кировскому району Донецка. Всего по населённому пункту выпустили 17 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные ежедневно наносят удары по территории Донецка. Только за ночь 23 июля ВСУ выпустили по городу 27 снарядов калибра 155 мм. Обстрелам подверглись Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города. Ещё четыре снаряда калибра 152 мм выпустили по Ясиноватскому району ДНР.

После обстрела со стороны ВСУ 25 июля загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре Донецка.