Лондон, 27 июля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Британия и США участвовали в разработке плана по контрнаступлению украинских войск, заявил в интервью газете Telegraph заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Замглавы ведомства утверждает, что ситуация в зоне специальной военной операции России якобы соответствует пунктам указанного плана. Он отметил, что ВСУ будто бы проявляют «надлежащую осторожность».

Хиппи пояснил, что это заключается в отказе киевской армии отправлять на поле боя большое количество людей и оружие, полученное от Запада. Замминистра призвал не оценивать ситуацию как «голливудский фильм», в котором всё сопровождается масштабными боями с эффектным задействованием большого количества войск.

По его словам, Россия «никогда не станет слабым противником, несмотря ни на что».

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что контрнаступление ВСУ проводится медленнее, чем планировалось. Вместе с тем он подчеркнул, что «война на бумаге» и в реальности — это разные вещи.

18 июля Марк Милли заявил, что контрнаступление украинских войск будет медленным, а его цена — высокой. Генерал добавил, что не расценивает действия ВСУ как провальные. Кроме того, он указал на серьезные линии обороны, созданные российскими военными.