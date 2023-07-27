Афины , 27 июля, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Акция протеста с требованиями восстановить партнерские отношения Греции с Россией и не помогать Украине прошла в городе Глифаде — южном пригороде греческой столицы.

heroix Греция

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников мероприятия. На митинг пришло до 50 человек.

Собравшиеся обвинили власти Украины в грабеже европейской помощи и диктаторстве. Они также потребовали от руководства Греции начать дружить с Россией и перестать сотрудничать с НАТО.

Одна из участниц акции отметила, что мероприятие прошло именно в Глифаде, поскольку в других частях Греции наблюдаются природные пожары. Пришедшие на митинг люди выразили мнение, что бедность охватила их государство из-за политики стран ЕС, а также из-за действий президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля бывший министр обороны Греции Панос Камменос призвал греческие власти республики попросить помощи у России в тушении пожаров в республике. По его словам, без российских самолётов-амфибий Бе-200 распространение огня не остановить.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Греция не обращалась к России по поводу помощи в тушении пожаров. Она также сообщила, что Москва соболезнует в связи с гибелью экипажа пожарного самолета, разбившегося на острове Эвбея 25 июля.