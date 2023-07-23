Афины , 23 июля, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Пожары в Греции не потушить без российских самолётов-амфибий Бе-200, написал 23 июля экс-министр обороны страны Панос Камменос в Twitter.

Александр Бельтюков

«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, власти греческого острова Родос приняли решение об эвакуации 30 тыс. человек из-за бушующих пятый день сильных лесных пожаров. По словам вице-мэра Родоса Константиноса Тараслиаса, на острове отдыхают примерно более 200 тыс. туристов, в охваченных огнём районах — около 8 тыс. приезжих. С побережья их перевозят катерами и лодками, уже вывезено более 2 тыс. отдыхающих.

23 июля прогнозируется чрезвычайно высокая опасность пожаров в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии и других районах Пелопоннеса, на Родосе.

Эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян ранее отметил, что Европейскому союзу придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами.

По его словам, в зоне особого риска находится Южная Европа: Испания, Португалия и Греция, а также Балканы и Франция. Германия тоже в сложном положении, считает эксперт, как и страны, которые находятся к востоку от неё. От кризиса могут пострадать Венгрия, Чехия и Словакия, в меньшей степени — Польша, отметил эколог.