Киев, 26 июля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. В Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом 26 июля сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», — привело агентство слова очевидца.

Воздушная тревога в городе длится уже два часа. Также ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Местные жители заявляли о ракетах в небе над регионом.

Вечером 26 июля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждение действует до сих пор.

При этом официальных комментариев от органов власти на Украине не поступало.