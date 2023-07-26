Киев, 26 июля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. На Украине вечером 26 июля зафиксировали взрывы в Хмельницкой, Житомирской, Львовской и Сумской областях. Об этом сообщает украинский новостной портал «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации журналистов, в Хмельницкой области взрывы раздаются второй раз за вечер.

«В Староконстантинове Хмельницкой области сообщают о большом количестве взрывов и работе ПВО», — говорится в публикации.

Официальных данных о взрывах и пострадавших объектах на Украине нет. Губернатор Львовской области Максим Козицкий призвал не снимать и не публиковать видео обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Киеве сообщили о мощном взрыве. В украинской столице и во всех регионах страны воздушная тревога длится два часа.

25 июля на Украине объявили тревогу примерно в половине регионов. В украинских СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области.