Киев, 26 июля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. В Хмельницкой области Украины дважды за вечер 26 июля раздавались взрывы, в том числе возле города Староконстантинова. Об этом сообщил украинский новостной портал «Страна. ua».

Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Староконстантинове Хмельницкой области сообщают о большом количестве взрывов и работе ПВО», — говорится в сообщении.

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что возле этого города расположен военный аэродром и там была цель ударов России. Он также сообщил, что российские ракеты сначала долетели до Львовской области, а потом развернулись в сторону Хмельницкой области.

Сегодня, 26 июля, на Украине также сообщили, что взрывы прогремели в Житомирской, Львовской и Сумской областях. Кроме того, о сильном взрыве сообщили в Киеве. Этим вечером воздушную тревогу на несколько часов объявили во всех областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня 2023 года официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что возле Староконстантинова уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow, расположенный на авиабазе.