Донецк, 25 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Крыша спорткомплекса «Олимпийский» загорелась в центре Донецка после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 25 июля в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский», — говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия мэр не привёл. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 25 июля Кулемзин сообщал об обстреле Киевского района Донецка. Он заявлял, что в зоне риска Путиловка. Позже мэр добавил, что из-за обстрелов ВСУ повреждения получили многоквартирные дома и автомобили на ул. Розы Люксембург. Кроме того, посечены осколками троллейбусы в депо и остекление магазина «Идеал» на пр-те Панфилова.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил 25 июля, что ВСУ на донецком направлении применили кассетные боеприпасы. По его словам, ожесточённые бои идут на соледаро-артёмовском участке фронта. Как уточнил эксперт, украинские военные применяют для ударов по российским позициям шрапнельные и зажигательные боеприпасы.