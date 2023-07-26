Москва, 26 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В среду, 26 июля, в Москве выпало до 25 мм осадков, что составляет более четверти месячной нормы. Об этом 26 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Александр Щербак/ТАСС

«В Москве в пределах МКАД выпало 20–25 миллиметров осадков», — написал он.

Синоптик уточнил, что больше всего осадков — 25 мм — выпало в районе проспекта Вернадского, и напомнил, что месячная норма в июле в Москве составляет 84 мм.

Как передавало ИА Регнум, ранее Тишковец сообщил, что в пятницу и в выходные дни на территории Центральной России ожидаются тропические ливни. Он уточнил, что это произойдёт из-за прихода в регион балканского циклона с морской влагой и теплом. Синоптик добавил, что местами возможно выпадение до 60–80 мм осадков, что является почти что месячной нормой.

Тишковец 19 июля заявил, что в столице за сутки выпала треть месячной нормы осадков — 24 мм.