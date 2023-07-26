Брюссель, 26 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артём больше не числятся в санкционных списках Евросоюза. Пшонка выиграл суд у Брюсселя, и теперь ЕС снял с них ограничительные меры. Это следует из решения судебной инстанции.

Михаил Маркив/РИА Новости Виктор Пшонка

Решение о санкциях против экс-генпрокуратура и его сына суд отменил, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно прочной фактической базе.

«Суд предписывает Совету ЕС оплатить соответствующие расходы», ― говорится в документе.

Пшонка попал в санкционный список ЕС в сентябре 2020 года за растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин подписал постановление о национализации имущества, включая недвижимость, 142 киевских граждан и двух компаний, подконтрольных Киеву. В их число попал и бывший генпрокурор Украины Пшонка.