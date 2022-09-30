Донецк, 30 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Постановление о национализации имущества, включая недвижимость, 142 киевских граждан и двух компаний, подконтрольных Киеву, подписал глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующий документ 29 сентября был размещён на сайте главы республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

Как сказано в документе, власти ДНР прекращают «право собственности и другие вещные права» физических и юридических лиц, указанных в приложенном к постановлению перечне, на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории ДНР. Объекты недвижимого имущества обращаются в государственную собственность республики без компенсации их стоимости собственникам.

В список лиц, у которых изымается имущество, попали олигархи Ринат Ахметов и Сергей Курченко, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и бывший генпрокурор киевского режима Виктор Пшонка.

Кроме того, имущество будет изъято у компаний ООО КУА «Бизнес-инвест» и у ООО «Золотой Лингот».

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