Украина, 2 июля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили под Артёмовском украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратам. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«На соледаро-артёмовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления БПЛА вместе с беспилотником «Лелека-100», — рассказал Астафьев РИА Новости.

По его словам, «Южная» группировка войск за прошедшие сутки также успешно отразила атаку штурмовой группы Вооружённых сил Украины в районе Берховки Артёмовского район ДНР.

В результате боевых действий 77-я аэромобильная бригада ВСУ потеряла как минимум два танка и две боевые машины пехоты.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая украинский военнопленный, взятый в плен под Спорным Луганской Народной Республики, в интервью РИА Новости рассказал, что ВСУ начали отводить американские спутниковые терминалы Starlink в тыловые районы.

Первые сообщения о доставке наземных терминалов Starlink на Украину появились 1 марта 2022 года. Всего с того момента было поставлено как минимум 15 тысяч терминалов для обеспечения широкополосного спутникового покрытия по всей Украине. Передачу части терминалов оплатилио Агентство США по международному развитию и европейские организации.