Москва, 26 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом на брифинге 26 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника», — сказал Конашенков.

Российские военные отразили четыре украинские атаки на донецком направлении в районах населённых пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное. Кроме того, российские подразделения нанесли удары по силам ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка.

Как уточнил Конашенков, потери ВСУ составили до 210 военных и семь бронемашин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 американского производства.

Также российские военные отразили на краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ. В Минобороны заявили, что российские военные продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка (ЛНР). Продвижение составило до трёх километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника.

Потери украинской армии на этом направлении составили более 190 военных. Также российские силы ликвидировали в районе населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) склад боеприпасов ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.

На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку ВСУ в направлении населенного пункта Никольское в Запорожской области.