Москва, 8 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В 2022 году 12 российских регионов показали наиболее успешные практики социальной поддержки педагогов, следует из анализа Минпросвещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Так, в Вологодской области для педагогов в возрасте до 35 лет, проживающих и работающих на селе, предусмотрена единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей. За 2022 год такую поддержку оказали 47 учителям. Кроме того, в рамках реализации проекта «Учитель школы будущего» в Вологодском и Череповецком госуниверситетах созданы модельные педагогические колледжи и дополнительно открыто 150 бюджетных мест на педагогические специальности.

В Волгоградской области за высокие достижения в педагогической деятельности 40 молодых учителей получили по 50 тыс. рублей.

При переезде из других регионов в Ямало-Ненецкий автономный округ учителям математики, физики и информатики выплачивают по одному миллиону рублей. Также победителям конкурса по проекту «Педагогический статус» предусмотрены надбавки.

Учителям в Ивановской области выплачивают 300 тыс. рублей при оформлении ипотечного кредита для погашения части первоначального взноса.

Молодым специалистам в Чукотском автономном округе на приобретение жилья выделяют 19 063,2 тыс. рублей. Педагогов дошкольного образования в сельских поселениях освободили от родительской платы за содержание ребёнка в детском саду.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре поддержкой охватили не только учителей, но и членов их семей. Региональным законодательством предусмотрены единовременное пособие в размере двух должностных окладов для педагога и пособие на каждого члена семьи, приехавшего с ним, в размере половины его должностного оклада, а также оплата переезда учителя и членов его семьи и стоимость провоза багажа. Кроме этого, педагогам предоставляется оплачиваемый отпуск в количестве семи календарных дней для обустройства на новом месте.

Рязанские педагоги вузов и колледжей имеют право на безвозмездное получение земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности региона. Земля предоставляется сроком на шесть лет для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с последующей передачей в собственность.

Учителям физики, химии, информатики в Кабардино-Балкарии на условиях внешнего совместительства ежемесячно выплачивают по пять тысяч рублей.

Новосибирские педагоги при выходе на пенсию по старости получают денежное пособие в трёхкратном размере средней месячной зарплаты. Меры поощрения разработаны также для сотрудников сельских школ.

В Марий Эл педагогам сельских школ полностью возмещается оплата электроэнергии, газа, тепловой энергии, твёрдых видов топлива, содержания и ремонта жилья, а также взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Учителям компенсируют затраты на наём жилого помещения.

Для выпускников педвузов в Белгородской области проводится конкурс, победителям которого выплачивается из областного бюджета 300 тыс. рублей. Учителя обязуются отработать в сельских школах не менее трёх лет. В 2022 году определили двух победителей, с 2023 года ежегодно выплаты предусмотрят для десяти человек.

В Новгородской области работающие в сельской местности выпускники педагогических вузов и колледжей ежемесячно получают по 10 тыс. рублей в первые три года работы. Также им частично компенсируется проезд.

Напомним, в Крыму молодые педагоги с 1 января 2023 года будут получать дополнительные выплаты за счёт средств местного бюджета.