Мелитополь, 25 июля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Относительное «затишье перед бурей» наблюдается на запорожской линии фронта, заявил журналистам глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/ТАСС

«На линии фронта относительное затишье перед бурей», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что на этом участке фронта ВСУ проводят передислокацию. Он также отметил, что в районе села Дорожнянка на пологовском направлении «стало немного горячо».

При этом, по словам главы движения, на ореховском и васильевском направлениях прослеживается относительно спокойная ситуация, которая сопровождается небольшими обстрелами. Рогов сообщил, что ВСУ готовятся ко второй волне своего наступления.

Он добавил, что украинские силы ещё не задействовали в боях около 60% собственных штурмовых резервов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Владимир Рогов заявил, что ВСУ усилили свою группировку на васильевском направлении. Он предупредил, что интенсивность боев на этой линии фронта может возрасти.

Позже Рогов рассказал, что в конце июля украинские военные планируют провести операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции. Глава движения пояснил, что это время выбрано как «наиболее благоприятное» для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища.