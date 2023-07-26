Москва, 26 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Следователи провели обыск в квартире в Москве, где проживала украинская журналистка Янина Соколовская, обвиняемая в распространении фейков о российской армии. Об этом 26 июля сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Владислав Золотарь Журналистка Янина Соколовская

Журналистам сообщили, что Соколовская снимала квартиру до начала июля 2023 года, но потом спешно покинула жилище.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в отношении Соколовской возбудили уголовное дело. Её обвиняют в распространении через Telegram-канал заведомо ложных сведений о Вооружённых силах, об действиях российских бойцов в отношении мирного населения на Украине.

Соколовская в 2014 году поддержала госпереворот в Киеве, но её приглашали на российские ток-шоу. В феврале 2019 года она, участвуя в передаче «Кто против?» на телеканале «Россия 1», оскорбительно высказалась о погибших в одесском Доме профсоюзов. После этого ведущий Сергей Михеев выгнал журналистку из студии.