Париж, 26 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Французская компания по производству продуктов питания Danone не может контролировать активы, находящиеся в России, в связи с чем приняла решение списать около €200 млн. Об этом говорится в опубликованном отчёте предприятия за первое полугодие 2023 года.

Zuma/TASS

В компании отметили, что 18 июля в российском секторе сменили совет директоров, в том числе гендиректора, не согласовав с руководством головного предприятия. На основании этого руководство во Франции приняло решение о списании убытков.

«С учётом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн», — говорится в отчёте.

При этом в компании подчеркнули, что считают себя полноправным владельцем российских активов, хотя и не контролируют ситуацию на этих производствах.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года в базе данных СПАРК опубликовали информацию, что в АО «Данон Россия» на пост гендиректора вместо Каппетти Чарли Виктора Хенрикуса назначили Якуба Закриева, который также является министром сельского хозяйства Чечни.

АО «Данон Россия» работает с ноября 2005 года. Выручка предприятия в 2021 году составила 85,1 млрд рублей, прибыль — 8,8 млрд рублей. 16 июля 2023 года, согласно указу российского президента, активы этого подразделения Danone передали в управление Росимуществу.