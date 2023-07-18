Москва, 19 июля, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Руководителем АО «Данон Россия» назначен заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, следует из базы данных СПАРК.

ИА REGNUM Назначение

«Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность — генеральный директор», — говорится в уведомлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества.

Как сообщало ИА Регнум, АО «Данон» учреждено в ноябре 2005 года. Последний раз бенефициары раскрывались в декабре 2015 года, и тогда единственным акционером была компания «Дэйри Джейви (Сиайэс) Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (Dairy Jv (Cis) Holdings (Cyprus) Limited) с Кипра. По итогам 2021 года выручка этого актива была 85,1 млрд рублей против 87,9 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 8,8 млрд рублей против 8,5 млрд рублей за 2020 год.

Компания Danone собиралась продать российские активы немецкой компании Ekosem Agrar AG, являющейся головной структурой компании «Эконива». Сделка по продаже российской части Danone составит около 360 млн евро, хотя ранее российские активы Danone оценивали в миллиард.