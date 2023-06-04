Оттава, 4 июня, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Власти Канады приняли решение привлечь подразделения вооружённых сил к тушению лесных пожаров в провинции Квебек. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Cameron Strandberg Пожар

«Мы собираемся направить членов канадских Вооружённых сил для помощи в реагировании на продолжающиеся лесные пожары и предоставить ресурсы для тушения огня», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Трюдо в социальной сети Twitter.

На данный момент наиболее тяжёлая ситуация, вызванная лесными пожарами, наблюдается в провинциях Альберта и Новая Шотландия. Также в результате возгораний в провинции Квебек без электричества остались около 240 тысяч домов.

Как передавало ИА Регнум, ранее космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сделал с борта Международной космической станции видеозапись охваченной пожарами территории Канады. На опубликованных кадрах видны очаги природных возгораний и огромные дымные шлейфы.