Москва, 3 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сделал с борта Международной космической станции (МКС) видеозапись территории Канады, на которой бушуют крупные природные пожары.

NASA Earth Западная Канада — В начале мая 2023 г. в Западной Канаде бушевало более 100 лесных пожаров

На кадрах, которые опубликовал ТАСС, видны очаги природных возгораний и огромные дымные шлейфы от них в атмосфере.

В данный момент наиболее серьёзные лесные пожары зафиксированы в канадских провинциях Новая Шотландия и Альберта. Также в восточной провинции Квебек в результате возгораний около 240 тыс. домов остались без электроэнергии.

Государственная корпорация «Роскосмос» в 2013 году присоединилась к международной хартии по оказанию пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций странам с помощью безвозмездного предоставления данных дистанционного зондирования Земли из районов таких бедствий.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тыс. га. При этом наибольшую площадь возгорания зафиксировали в Свердловской области, где бушевало 17 пожаров на общей площади 2953 га.