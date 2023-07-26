Москва, 26 июля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Холдинг «Росэлектроника» разрабатывает новую радиолокационную систему, которая сможет обнаруживать мини-дроны и подавлять их, сообщил журналистам гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

Александр Манзюк/ТАСС

«Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять», — сказал Комогорцев в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что перед этим организация создала первый прототип мобильной радиолокационной станции (РЛС). Комогорцев отметил, что новый комплекс позволит выявлять самые сложные объекты, включая миниатюрные гражданские коптеры.

По словам главы предприятия, с помощью этой станции разработчики смогли обнаружить дрон размером 16 на 20 см. Комогорцев добавил, эта РЛС способна следить за целью на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров при его остановке. Наблюдению не мешает городская застройка.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года государственная корпорация «Ростех» объявила о планах разработать мини-беспилотники, которые будут умещаться в кармане. В конце января Национальная технологическая инициатива сообщила о создании из отечественных комплектующих радиолокационной станции по обнаружению малоразмерных и маловесных дронов.

10 апреля стало известно, что в войска противовоздушной обороны (ПВО) России ещё в 2022 году поступили радиолокационные комплексы, которые могут бороться с мини-беспилотниками. Радиус обнаружения достигает 20 км на малых и предельно малых высотах.