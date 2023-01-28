Москва, 28 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В России из отечественных комплектующих создана радиолокационная станция, способная обнаруживать малоразмерные и маловесные дроны, сообщили 28 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Doodybutch Дрон компании DJI

РЛС может засекать дроны, имеющие вес 150 граммов, на расстоянии до десяти километров.

При обнаружении малых беспилотников РЛС мгновенно определяет скорость аппарата и расстояние до него, а также в автоматическом режиме передает данные о полете аппарата заинтересованным службам.

РЛС была создана специалистами московского НИИ вычислительных комплексов имени М. А. Карцева. Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов отметил, что создание такой станции для круглосуточного и всепогодного обнаружения крайне актуально ввиду стремительного развития рынка беспилотников в России, которое должно сопровождаться появлением разработок для безопасного применения дронов.