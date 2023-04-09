Москва, 10 апреля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Радиолокационные комплексы, которые могут бороться с мини-беспилотниками, поступили в войска противовоздушной обороны (ПВО) в 2022 году, сообщил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Он отметил, что существует проблема, связанная с обнаружением мини — и микродронов ВСУ при использовании российскими силами штатных средств радиолокационной разведки. По словам генерал-лейтенанта, переданные в войска комплексы выполняют боевые задачи по защите критически важных военных и государственных объектов.

Дёмин рассказал, что эти средства могут своевременно обнаруживать тактические беспилотники на малых и предельно малых высотах на расстоянии до 20 км. Кроме того, они способны самостоятельно осуществлять радиоэлектронное подавление дронов.

Замглавкома также добавил, что в 2023 году войска ПВО получат еще несколько таких комплексов, а со следующего года им будут передавать ежегодно до 20 комплексов, обладающих названными характеристиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко написал в своём Telegram-канале о том, что ВСУ стали в два-три раза активнее применять на луганском участке фронта беспилотные летальные аппараты При этом речь идет о наращивании вылетов как малых, так и крупных дронов. Последние могут нести миномётные боеприпасы.