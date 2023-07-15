Хельсинки, 15 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Девочку, сидевшую на руках у матери, попытался укусить президент США Джозеф Байден в Хельсинки перед отъездом из Финляндии. Об этом 15 июля сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Инцидент произошёл в момент, когда американский лидер перед посадкой на самолёт приветствовал сотрудников посольства США и членов их семей. 80-летний президент США увидел стоявшую женщину с маленькой девочкой на руках, подошёл к ним и попытался укусить ребёнка в плечо.

Девочка при попытках Байдена её укусить извивалась, стараясь избежать контакта с лидером США. Мать девочки сохраняла невозмутимость и начала снимать происходящее на телефон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта, перед отлётом из финского города Хельсинки. При этом американский лидер предусмотрительно использовал запасной, более короткий трап, но равновесие ему сохранить не удалось.

Также сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку и призвала уменьшить численность населения ради будущих поколений.