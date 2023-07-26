Сан-Франциско, США, 26 июля, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Обновлённая социальная сеть Twitter станет самым ценным в мире брендом. Такое обещание дал 25 июля владелец одноименной компании, американский миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Накануне Маск переименовал Twitter в социальную сеть «X» и обновил её логотип.

«X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова», — написал миллиардер в своём микроблоге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил Илон Маск, новый логотип социальной сети Twitter доработают после критики со стороны пользователей. Заявление связано с множеством отрицательных отзывов, поступивших от пользователей социальной сети. По данным портала Business Insider, часть пользователей готовы из-за новшества отказаться от использования платформы.

Социальная сеть Twitter сменила старый логотип с синей птицей на новый с белой буквой X. Латинская буква X на чёрном фоне, по словам Маска, символизирует несовершенство и одновременно уникальность людей. Представляя новый логотип, владелец Twitter уточнил, что он будет ещё дорабатываться.