Москва, 26 июля, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Неизвестных на Porsche, открывших стрельбу по мужчине из травматического оружия в центре Москвы, разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Niels Noordhoek Стрельба

«По предварительным данным, у потерпевшего произошел конфликт на бытовой почве с неизвестными, проезжавшими на автомобиле Porsche, в результате которого один из находившихся в иномарке граждан выстрелил в мужчину из травматического оружия. Затем стрелявшие скрылись», — уточняется в сообщении ведомства.

По факту причинения мужчине телесных повреждений возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают стрелявших.

Инцидент произошёл 23 июля возле ресторана «Заварка» на улице Рочдельской. В полицию поступило сообщение о звуках выстрелов, прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину с травмой головы. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Долинске на юге Сахалинской области произошла массовая драка со стрельбой и ДТП. Полицейские задержали шестерых участников драки.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия», и «хулиганство».

Также сообщалось, что в Терлецком парке на востоке Москвы любители шашлыков подрались из-за мангала. Две компании из соседних беседок не смогли договориться, и в итоге конфликт перерос в массовую драку.