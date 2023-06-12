Москва, 12 июня, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В Терлецком парке на востоке Москвы любители шашлыков подрались из-за мангала. Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «112».

ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин Шашлык

«Две компании из соседних беседок не смогли договориться. Каждая группа считала, что её мясо важнее и должно жариться первым. В результате началась массовая драка», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате драки пострадал один человек, его с подозрением на сотрясение мозга госпитализировали в больницу. Теперь сотрудники полиции пытаются поймать того, кто причинил оппоненту вред, однако сделать это будет практически невозможно, так как камер наблюдения возле беседок нет, а с заявлением никто не обратился.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге произошла массовая драка студентов. Инцидент начался со словесной перепалки, которую начали иностранные студенты. После этого ссора переросла в драку. По сообщениям из социальных сетей, дело дошло до огнетушителей, которые распылили в коридорах здания, электрошокеров и поножовщины.