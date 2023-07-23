Южно-Сахалинск, 23 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. В городе Долинске на юге Сахалинской области произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщили 23 июля в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что происшествие произошло возле магазина на проспекте Победы вечером 22 июля. Участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. Полицейский задержали шестерых участников драки.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «хулиганство».

Очевидцы происшествия выложили в соцсетях многочисленные видео, на которых видны фрагменты драки, а также столкновения автомобилей и слышны выстрелы.

Как сообщало ИА Регнум, в Терлецком парке на востоке Москвы любители шашлыков подрались из-за мангала. Две компании из соседних беседок не смогли договориться. Каждая группа считала, что её мясо важнее и должно жариться первым. В результате началась массовая драка.