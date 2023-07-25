Москва, 25 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы не стал арестовывать инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина по делу о гибели четырёх человек при разливе кипятка. Мужчина отправлен под домашний арест до 24 сентября. Таким образом суд отказал следствию в ходатайстве об избрании Боткину меры пресечения в виде заключения под стражу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Суд избрал в отношении 39-летнего главного инженера частной организации меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемому также запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц).

Сам обвиняемый вину не признал. В суде Боткин указал, что не согласен с предъявленным обвинением. При этом следствие указало, что обвиняемый может быть не единственным фигурантом этого дела, и ряд лиц ещё предстоит установить.

В субботу, 22 июля, на цокольном этаже в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате происшествия в кипятке погибли четверо сотрудников торгового центра, 10 человек были госпитализированы с ожогами различной тяжести.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее одна из пострадавших рассказала, как как ей удалось спастись из ТЦ. Ей пришлось выбираться из здания по колено в кипятке. Она смогла добраться до первого этажа ТЦ, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую. В настоящее время женщина находится в больнице с обваренными ногами в тяжелом состояни.