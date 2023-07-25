Суд отказался отправлять в СИЗО инженера ТЦ «Времена года»
Суд отправил под домашний арест инженера ТЦ «Времена года», где в кипятке погибли четыре человека
Москва, 25 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы не стал арестовывать инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина по делу о гибели четырёх человек при разливе кипятка. Мужчина отправлен под домашний арест до 24 сентября. Таким образом суд отказал следствию в ходатайстве об избрании Боткину меры пресечения в виде заключения под стражу.
Суд избрал в отношении 39-летнего главного инженера частной организации меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемому также запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц).
Сам обвиняемый вину не признал. В суде Боткин указал, что не согласен с предъявленным обвинением. При этом следствие указало, что обвиняемый может быть не единственным фигурантом этого дела, и ряд лиц ещё предстоит установить.
В субботу, 22 июля, на цокольном этаже в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате происшествия в кипятке погибли четверо сотрудников торгового центра, 10 человек были госпитализированы с ожогами различной тяжести.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позднее одна из пострадавших рассказала, как как ей удалось спастись из ТЦ. Ей пришлось выбираться из здания по колено в кипятке. Она смогла добраться до первого этажа ТЦ, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую. В настоящее время женщина находится в больнице с обваренными ногами в тяжелом состояни.