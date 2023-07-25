Москва, 25 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране начала снижаться, а заработные платы выросли двузначными темпами. Об этом российский лидер сообщил 25 июля на совещании по экономическим вопросам.

Александр Казаков/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Безработица, мы тоже с вами хорошо это знаем, снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Ещё раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть», — сказал президент.

Путин отметил, что результат — хороший и даже выше ожиданий и предварительных расчётов.

Ранее президент прогнозировал рост зарплат в стране в 2023 году на 3–5%. При этом уровень реальных располагаемых доходов должен подняться на 2–3%, сказал Путин 4 апреля на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш». По словам президента, первостепенная задача государства — рост доходов населения. Глава государства отметил, что хотя упоминались средние значения, в целом они отражают тенденцию.

Во время совещания Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников. Президент обратил внимание правительства на необходимость строго выдерживать цели по зарплатам специалистов бюджетной сферы и не допустить «перетекания». Путин добавил, что без этого бюджетники начнут уходить из сферы.