Луганск, 25 июля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Российские военные за сутки продвинулись на полтора километра в глубину обороны ВСУ в районе Серебрянского лесничества, сообщил 25 июля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ», — сказал Конашенков.

Накануне, 24 июля, в Минобороны заявили, что российские военные отразили на краснолиманском направлении пять атак ВСУ — в районе села Невское в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

25 июля в пресс-центре группировки российских войск «Центр» заявили, что ВСУ попытались вернуть ранее утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества и Червонопоповского участка на краснолиманском направлении.

ВСУ предприняли десять попыток, которые российские военные отбили. Потери украинской стороны составили свыше 100 военных, 14 украинцев сдались в плен. В ходе операции российские войска уничтожили четыре боевые машины пехоты, три боевые бронемашины и «Пикап».

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении в течение нескольких последних суток усилилась напряжённость.