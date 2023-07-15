Москва, 15 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Решение руководства Армении признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана кардинальным образом изменило основополагающие условия трёхстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, в связи с чем российская сторона считает необходимым начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, основанного на ранее достигнутых договоренностях. Об этом говорится в опубликованном 15 июля заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА Регнум Нагорный Карабах

Отмечается, что Россия с уважением относится к суверенному решению властей Армении о признании Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана, в то же время это решение кардинально поменяло основополагающие условия, на которых было подписано трехстороннее заявление лидеров трёх государств от 9 ноября 2020 года по урегулированию ситуации в регионе, а также положение находящегося там российского миротворческого контингента.

«Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Москва исходит из того, что неотъемлемой частью такого соглашения должны быть надёжные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха и неукоснительное выполнение трехсторонних договорённостей, включающих разблокирование транспортных коммуникаций и начало делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Также указывается, что по этой причине Россия подтверждает настрой активно помогать усилиям международного сообщества по восстановлению нормальной жизнедеятельности в регионе и готова в течение ближайшего времени организовать в Москве встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, и в том числе согласование мирного договора, с последующим выходом на саммит для подписания соглашения.

МИД также указал на озабоченность тем, что в данный момент ситуация в Карабахе движется в негативном направлении и в регионе развивается гуманитарный кризис, который может стать причиной самых тяжёлых последствий для простых жителей региона.

«Настоятельно призываем азербайджанское руководство принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона», — заключается в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в том числе вопросы, связанные с Лачинским коридором. Глава государства подтвердил готовность Москвы продолжать практическое содействие в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В 2022 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы, Вашингтона и ЕС начали обсуждение мирного договора. По итогам переговоров в Москве в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. По мнению Пашиняна, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга в пределах советских границ.