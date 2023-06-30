Москва, 30 июня, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Правительство России продлило запрет на перевозки грузов по стране компаниям из недружественных государств до 30 декабря 2023 года. Это объявление 30 июня опубликовали на сайте Минтраса.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

«Также введён запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения», — говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что запрет не распространяется на поставки грузов в Калининградскую область, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение этого региона.

Правительство также сократило перечень товаров, которые разрешено перевозить по России фурами из недружественных стран. В министерстве заявили, что это повысит загруженность отечественных перевозчиков по схеме «перегрузка/перецепка».

Как сообщало ИА Регнум, в России запрет на перевозку грузов компаниями из недружественных стран начал действовать в октябре 2022 года. Под него попали страны Евросоюза, а также Украина, Норвегия и Великобритания.

Запрет не распространяется на перевозку живых животных, мясных продуктов, морепродуктов, молочную продукцию, яйца птиц, мёд, живые растения, музыкальные инструменты, стекло, часы, продукцию химической промышленности и т.д.