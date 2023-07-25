Москва, 25 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. То, что взор России обращён на Африку, не даёт покоя США, которые продолжат наращивать давление на страны этого материка, чтобы отговорить их от сотрудничества с Москвой, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА Регнум.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита Россия — Африка

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил о том, что США и ЕС не смогли «прогнуть» африканские государства и отговорить их лидеров от посещения санкт-петербургского саммита «Россия — Африка», который состоится 27–28 июля.

Оценивая эту ситуацию, Белик констатировал, что США, привыкшие вмешиваться во внутренние дела других стран, решили надавить на африканские государства, дабы отговорить их от сотрудничества с Россией. К этому Вашингтон привлёк и своих союзников. А принятие в Конгрессе США законопроекта о борьбе с деятельностью России в Африке лишь подтверждает, насколько серьёзное беспокойство вызывают у Белого дома отношения Москвы со странами этого южного материка.

Белик заметил, что в настоящее время Африка — это стремительно развивающийся континент, включающий в себя 54 независимых государства, на него приходится 30% мировых минеральных ресурсов.

«И то, что взор России обращен на африканские страны, не даёт покоя США, которые, к слову, всегда волновала возможность беспрепятственного доступа к африканскому сырью», — заявил Белик.

По его словам, лидеры африканских государств и сами осознают, что могут влиять на геополитическую обстановку в мире.

«Группа африканских государств является одной из пяти региональных групп ООН и состоит из 54 государств — членов Африканского континента, а это внушительное число голосов. Так что в Африке понимают, что для мировой политики важно, где и как африканские государства будут использовать свой потенциал», — объяснил Белик.

Депутат не исключил, что давление Вашингтона на страны Африки будет расти. В частности, это будет касаться инвестиций США, которых те пообещали немало.

«США всячески стараются укрепиться там, где видят для себя наибольшую экономическую выгоду. И вопрос предоставления внушительных денежных средств — один из тех рычагов, которые Вашингтон постарается использовать, — пояснил парламентарий. — Что же касается заинтересованности стран Африки в сотрудничестве с Россией, то у России и Африки немало точек соприкосновения. Это и наращивание экспорта в Россию, и увеличение товарооборота, и сотрудничество в сфере добычи природных ресурсов, и развитие Россией энергетического сектора африканских стран, и многое другое».

Кроме того, как пояснил Белик, Африка и сама хотела бы стать независимой от западной банковской системы.

В свою очередь африканист Александр Зданевич указал, что одна из причин африканского интереса к России — это запрос на безопасность, который сейчас очень популярен на этом материке. Естественно, сказывается и советское наследие, когда немало сил было потрачено на выстраивание соответствующего внешнеполитического вектора.

Как полагает Зданевич, давление США будет идти по всем возможным направлениям. Как на первых лиц этого континента, так и через бывшие метрополии. Например, через Францию, которая располагает рычагами в финансово-экономической сфере.

«А американцы влияют на французскую внешнеполитическую повестку достаточно сильно. Чему их научила Британия, так это ничего не делать своими руками, — сказал Зданевич. — Кроме того, в Африке есть невероятное количество НПО. Через все эти сферы можно воздействовать и на элиты, и на структуры. И остаётся только надеяться, что наши африканские партнёры устоят в этой борьбе».

Ирина Филатова, африканист, профессор НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Университета Квазулу-Натал (ЮАР), заметила, что США располагают возможностями повлиять на африканских лидеров. Например, есть закон AGOA (African Growth and Opportunity Act — «О росте и о возможностях в Африке»), который предусматривает беспошлинную торговлю. В то же время некоторые законодатели США считают, что им незачем предоставлять беспошлинную торговлю странам, которые не поддерживают американские идеалы.

«Но Африка не хочет выбирать между Западом и Востоком, — пояснила Филатова. — Нынешнее глобальное противостояние их не очень интересует. Ни с экономической, ни с политической стороны. С другой стороны, если действовать умело, эти государства могут использовать эту ситуацию в своих интересах, как это было в годы Холодной войны».

Что касается заинтересованности Африки в России, то, помимо экономических вопросов (поставки зерна и удобрений), сказывается и то, что российские внешнеполитические постулаты, в частности о многополярности, очень близки к тому, что полагают сами африканские страны.

«Им кажется, что все страны должны быть абсолютно равны, как экономически, так и политически. Они не очень представляют, как им занять такое же положение, как США, Китай, Россия или Европа, и полагают, что их вес должен увеличиваться. И он растёт. Поэтому и Запад, и Восток заинтересованы в Африке. Это голоса в ООН, это международное влияние, это борьба за будущее всего мира», — сказала Филатова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, почти все африканские страны перед предстоящим саммитом «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и иных европейских игроков. Цель — помешать проведению этого мероприятия. Как подчеркнул Песков, Запад не признаёт суверенного права государств Африканского континента самостоятельно выбирать партнёров.

Также отметим, что, по словам Озерова, страны Африканского континента уже обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна. МИД РФ свёл эти заявки и отправил на обработку в правительство.